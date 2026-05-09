ツツジが見ごろを迎えた秋田市では、屋外でお酒を楽しめるイベントが開催されています。秋田市の千秋公園ではツツジが見ごろを迎えています。およそ2600株の色とりどりのツツジが散歩などで訪れた多くの人たちの目を楽しませていました。ツツジの花を撮影してJR秋田駅前で開かれているイベントで見せると。「じゃあこれいただきます、ありがとうございます」女性「いいアイディアだなと。もっと広まって千秋公園のツツジにみんな興