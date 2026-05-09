大型連休真っただなかの5月2日、天候に恵まれた横浜の空の下で真っ赤なドレスをなびかせていたのは、女優の北川景子だ。その隣には黒島結菜と、17歳の若手女優・山崎七海も笑顔を見せていた。この日、開催されていたのは、第4回横浜国際映画祭。作家・湊かなえ氏がデビュー10周年を記念して刊行した『未来』を、黒島主演で実写化した作品がクロージング作品に選出された。「連休中ということもあり、レッドカーペットには多く