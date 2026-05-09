大型連休真っただなかの5月2日、天候に恵まれた横浜の空の下で真っ赤なドレスをなびかせていたのは、女優の北川景子だ。その隣には黒島結菜と、17歳の若手女優・山崎七海も笑顔を見せていた。

この日、開催されていたのは、第4回横浜国際映画祭。作家・湊かなえ氏がデビュー10周年を記念して刊行した『未来』を、黒島主演で実写化した作品がクロージング作品に選出された。

「連休中ということもあり、レッドカーペットには多くのファンが駆けつけ、スマホを向けていました。黒島さんはピンストライプのパンツセットアップ姿、山崎さんは純白のノースリーブドレスだったので、北川さんの真っ赤なドレスはひときわ目を引いていました。『キレイ〜!』 という声もあがっていました」（参加した観客）

Xでも、北川を目の当たりにしたファンから、絶賛する声が相次いでいる。

《「景子ちゃん!」と何度も必死で叫んだの初めてかも》

《北川景子さんは、あまりの美しさに“女神様だー!”と心の中で叫んでしまった。赤いドレス素敵だったわ》

北川のドレスについて、スタイリストが語る。

「ワンショルダーの大胆なデザインに加え、首元の存在感あるシルバーアクセサリーは着こなすのが難しいアイテムですが、北川さんは首のラインが美しいので重たく見えず、むしろデコルテの美しさを際立たせています。

3月13日に都内で開催された、第49回日本アカデミー賞授賞式では、ヌードベージュのドレス姿に『やせすぎでは』と心配の声があがっていました。しかし今回は、深みのあるレッドドレスを選んだことで体のラインが強調されすぎず、健康的で華やかな印象に見えます。

また、深みのある赤は北川さんの透明感のある肌とも相性がよく、野外のイベントやレッドカーペットの華やかな雰囲気のなかでも存在感を出しています」

大女優のオーラにぴったりの色だった。