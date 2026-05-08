高知県南国市の高知農業高校では、「母の日」に合わせ日ごろからの感謝の気持ちを届けようと、生徒が育てたカーネーションが全校生徒に配られました。■生徒「お母さんありがと～」南国市の高知農業高校では毎年、母の日に合わせて日頃の感謝の気持ちを伝えようと、授業の一環で育てたカーネーションを全校生徒に配っています。栽培したのは農業総合科・草花班の3年生12人で、2025年11月28日から肥