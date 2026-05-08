庄原市比和町の休暇村吾妻山ロッジが施設の老朽化などを理由に解体されることがわかりました。解体されるのは、標高1000メートルの吾妻山の7合目にある休暇村吾妻山ロッジです。1980年にオープンし、宿泊や日帰り入浴など多くの登山客に愛されてきましたが、コロナ禍の影響で2020年から休業していました。施設を所有する休暇村協会が、無償での譲渡先を探していましたが、施設の老朽化が進むなか、譲渡を断念し