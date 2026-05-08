「融資します」というメールをきっかけに、秋田市に住む30代の男性が337万円余りをだまし取られる被害に遭いました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市の30代の男性は先月10日ごろ、インターネットで融資会社を検索し、複数の会社の審査を受けたところ、1社から「融資します」というメールが送られてきました。相手は複数回にわたり「500万円の融資を受けるには先に約34万円を支払う必要があります」「