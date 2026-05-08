8日朝、大仙市北長野で撮影されたクマの映像が投稿されました。撮影されたのは8日午前8時50分ごろ、大仙市北長野のスーパーマーケットの駐車場です。警察が注意を呼びかけるなか、駐車場の緑地帯にある木に登っていくクマの様子が映っています。その後、クマは木からおりて田んぼを走り回るなどした後、西側にある玉川の方に去って行ったということです。8日早朝には、この場所の北側にある大仙市北鶯野地区でも