（台南中央社）台湾とアジア競技大会に焦点を当て、スポーツの記憶を体系的に保存し、スポーツを身近な日常と結び付けることを目的とする特別展が6日、南部・台南市の台湾歴史博物館で始まった。李洋（りよう）運動部長（スポーツ相）は開幕式で、展示を通じて台湾の努力の物語を知り、今年9月に開催される愛知・名古屋アジア大会に出場する選手にエールを送ってほしいと呼びかけた。特別展は今年10月18日まで開催される。1958年の