シュークリーム専門店ビアードパパから、毎年人気の期間限定商品「玉露抹茶シュー」が2026年5月1日（金）より登場します。宇治抹茶と玉露を贅沢にブレンドした香り高いクリームは、抹茶好きにはたまらない上品な味わい。初夏らしい爽やかさと奥深いお茶の旨みを楽しめる、この季節だけの特別な一品です♡手土産や母の日ギフトにもぴったり。 抹茶好き必見の贅沢な味わい 「玉露抹茶シュ