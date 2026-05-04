ビアードパパ「玉露抹茶シュー」発売！宇治抹茶香るご褒美シュークリーム

シュークリーム専門店ビアードパパから、毎年人気の期間限定商品「玉露抹茶シュー」が2026年5月1日（金）より登場します。宇治抹茶と玉露を贅沢にブレンドした香り高いクリームは、抹茶好きにはたまらない上品な味わい。初夏らしい爽やかさと奥深いお茶の旨みを楽しめる、この季節だけの特別な一品です♡手土産や母の日ギフトにもぴったり。

抹茶好き必見の贅沢な味わい

「玉露抹茶シュー」は、深いコクと上品な渋みを持つ宇治抹茶に、濃厚な旨みとまろやかな甘みが特徴の高級茶・玉露を合わせたクリームが魅力。

ひと口頬張ると、芳醇なお茶の香りがふわっと広がり、抹茶本来のほろ苦さとやさしい甘みが絶妙に重なります。

毎年「本格的なお茶の旨みが楽しめる」と好評の人気フレーバーで、今年も待ち望んでいた方が多い注目商品です。和素材ならではの上質感があり、大人のティータイムにもぴったりです。

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ザクザク食感との絶妙バランス

クリームを包むのは、ほろ苦いショコラクッキーシュー生地。ご注文ごとにクリームを詰めるスタイルだからこそ、ザクザク食感とフレッシュな口どけを同時に楽しめます。

抹茶クリームのなめらかさと、香ばしいクッキーシューの食感が相性抜群。ショコラのほろ苦さが抹茶の風味を引き立て、最後まで飽きずに味わえるバランスに仕上がっています。

甘すぎるスイーツが苦手な方にもおすすめです♪

販売期間と商品情報

玉露抹茶シュー



販売価格：320円（税込）

販売期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

販売店舗：全国のビアードパパ

まとめ

新茶の季節にぴったりなビアードパパの「玉露抹茶シュー」は、抹茶と玉露の豊かな風味を気軽に楽しめる期間限定スイーツです。ご家族との団らん時間や帰省の手土産、母の日のちょっとした贈り物にも喜ばれそう♡

この時期だけの特別なおいしさを、ぜひ味わってみてくださいね。抹茶好きなら見逃せない一品です。