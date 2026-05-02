ゾッとするミステリー【漫画】本編を読む→ゾッとするミステリー見た光景を写真のように一瞬で記憶し、二度と忘れることができない特殊能力「シャッターアイ」。一見すると便利な能力に思えるが、主人公の憲にとっては、膨大な情報が脳を支配し続ける呪縛でもあった。2026年4月現在、漫画ファンの間でその独創的な設定が話題となっているのが、可惜夜季央(@atarayokio)さんの『記憶遺棄』だ。特殊清掃員として働く憲は、取り壊し間