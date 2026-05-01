世羅町の観光農園では畑一面を彩るネモフィラが見ごろを迎えています。空色の可憐な花を咲かせるネモフィラ。淡い青色のじゅうたんのように一面に広がります。世羅町上津田の『フラワービレッジ花夢の里』では、1万3千平方メートルの花畑に、120万本のネモフィラが植えられています。今年は気温が高い日が続き、例年より1週間早く見頃を迎えています。■観光客「ずっと念願だったので、すごいきれいです。」「天