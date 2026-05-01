（台東中央社）かつて台湾鉄路（台鉄）の優等列車「光華号」として運用され、東部・台東県台東市の旧台東駅で保存されていた鉄道車両DR2050型車両の修繕作業が完了し、4月30日には子供たちを招いて現地への再搬入を祝う記念式典が開かれた。県政府は、文化保存の重要な成果であるだけでなく、整備が進められている旧駅特区の目玉として、観光と文化の両面での価値向上につなげたいとしている。旧台東駅は2001年に廃止されたが、跡