年間を通して、登るだけではない山の魅力に触れられるスポット「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」は2026年7月18日(土)〜9月30日(水)の期間、真夏でも水温10度前後、日本三大岩壁「一ノ倉沢」の絶景と雪解け水での納涼体験「ひんやり天然足水」を初開催する。【写真】迫りくる一ノ倉沢の大岩壁一ノ倉沢全景雪渓が見られる絶景スポットで大岩壁を望みながら雪解け水に足を浸して、地元の食材を使用したオリジナルドリンクで喉を潤すこ