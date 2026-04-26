ロシア航空宇宙軍（VKS）は日本時間2026年4月23日、プレセツク宇宙基地からロシアの軽量型ロケット「アンガラ1.2（Angara-1.2）」の打ち上げを実施しました。ロシア国防省が打ち上げ成功を発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Angara-1.2（Unknown Payload）・ロケット：Angara-1.2・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月23日 17時29分（モスクワ時間 11時29分）・発射場：プレセツク宇宙基地 第35/