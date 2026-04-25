JAXA（宇宙航空研究開発機構）と国立極地研究所（NIPR、極地研）は2026年4月18日付で、2025年から2026年にかけての北極域の冬季海氷域の面積が、衛星観測が開始された1979年以降で最も小さい値を記録したことを発表しました。北極域の冬季海氷域面積は2024年から2025年にかけてのシーズンにも過去最小を記録しており、2年連続での最小記録更新となります。2年連続で最小値を更新北極の海氷域は例年10月から3月にかけて拡大し、その