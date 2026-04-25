JAXA（宇宙航空研究開発機構）と国立極地研究所（NIPR、極地研）は2026年4月18日付で、2025年から2026年にかけての北極域の冬季海氷域の面積が、衛星観測が開始された1979年以降で最も小さい値を記録したことを発表しました。北極域の冬季海氷域面積は2024年から2025年にかけてのシーズンにも過去最小を記録しており、2年連続での最小記録更新となります。

2年連続で最小値を更新

北極の海氷域は例年10月から3月にかけて拡大し、その後に縮小するという季節変動を繰り返しています。つまり、冬季海氷域面積は、北極域を覆う海氷が年間で最も広くなる時の総面積ということになります。

JAXAと極地研によると、2025年11月から2026年2月にかけての海氷域面積は、直近10年間の平均と比べて一貫して小さい値で推移しており、今シーズンで最も広がった2026年3月13日の時点でも1376万平方キロメートルにとどまりました。

昨シーズンの北極域の海氷域面積は2025年3月20日の1379万平方キロメートルが最大であり、その時点での衛星観測史上最小を記録しています。

今シーズンは昨シーズンをさらに3万平方キロメートルほど下回り、最小記録を2年連続で更新することになりました。

【▲ 2026年3月13日における北極海の海氷域（白色）を示した図。茶色の線は2010年〜2019年における海氷縁の平均を示す（Credit: NIPR/JAXA）】

【▲ 1979年から2026年までの48年間にわたる北極海氷域面積の最大値の変化を示したグラフ。2026年は2025年に続き2年連続で最小記録を更新した（Credit: NIPR/JAXA）】

海氷域面積縮小の要因は？

海氷が十分に広がらなかった原因について、観測データの分析結果から、いくつかの要因が明らかになっています。

JAXAと極地研によると、2026年1月から2月にかけてはオホーツク海や、グリーンランドとカナダの間の海域（バフィン湾やラブラドール海）において、気温が平年よりも高い状態が続いていました。また、オホーツク海では2026年2月中旬から3月中旬にかけて、東〜南東に向かって吹く風が卓越したことに加えて、昨シーズンの同時期と比べても気温が高かったことが確認されています。

こうした特有の風向きと高い気温の影響によって、海氷が南側へと広がりにくい状態が生じ、結果として北極域全体の海氷面積の拡大を妨げる大きな要因になったと考えられています。

新たなセンサーで監視継続へ

北極の海氷は地球の気候システムにおいて重要な役割を担っています。その継続的な減少は、極端気象の発生や海洋環境の変化を通じて、気候システムに連鎖的な影響を及ぼす可能性が指摘されています。

極域の環境監視では、2012年に打ち上げられたJAXAの水循環変動観測衛星「しずく（GCOM-W）」に搭載された「高性能マイクロ波放射計2（AMSR2）」をはじめとする観測機器が長年にわたって活躍してきました。

【▲ 水循環変動観測衛星「しずく（GCOM-W）」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

JAXAによれば、現在は2025年に打ち上げられた温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW（GOSAT-GW）」に搭載された後継センサー「高性能マイクロ波放射計3（AMSR3）」のデータを一般公開するための準備を進めているとのことです。

AMSR3は従来の海氷観測機能に加え、新たに降雪の観測も可能となります。JAXAと極地研は今後もこうした衛星データを活用して、北極をはじめとする寒冷域の気候変動に関わる継続的かつ多角的なモニタリングを進めていく方針だということです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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