織物や染物の制作を50年以上続けている染織家の女性の作品展が白鷹町で始まりました。中には、かつて高級織物として使われていた多年草「青苧」の作品も展示されています。南陽市の染織家川合ひさ子さんは現在77歳。25歳から50年以上にわたり織物や染物の制作を続けています。川合ひさ子さん「50年ほんと作ったもんだなと思っている。自分が50年間織物をやれてこれたのは幸せだったと振り返って思っている」会場には川合さんが手掛