織物や染物の制作を50年以上続けている染織家の女性の作品展が白鷹町で始まりました。中には、かつて高級織物として使われていた多年草「青苧」の作品も展示されています。



南陽市の染織家川合ひさ子さんは現在77歳。25歳から50年以上にわたり織物や染物の制作を続けています。



川合ひさ子さん「50年ほんと作ったもんだなと思っている。自分が50年間織物をやれてこれたのは幸せだったと振り返って思っている」





会場には川合さんが手掛けた織物や染物などあわせておよそ100点が展示されています。こちらの絹織物は「月山シリーズ」と呼ばれそれぞれの着物が月山の「夕暮れ」や「夜明け」を表現しています。川合ひさ子さん「西川町に行ってずっと山を見ているうちにだんだんと月山って魅力があるなと思い年間を通してイメージを作ってきた」川合さんは普段、南陽市内で織物教室を開いていて、会場には生徒たちが絹や紙を使って手掛けた帯やバッグなども展示されています。こちらの帯は、尾花沢市出身の佐渡ケ岳親方を父に持つ琴桜関が描かれているユニークなデザインとなっています。訪れた人は、川合さんとその生徒が手掛けた多彩な織物や染物に見入っていました。訪れた人「いろいろな色とデザインとすばらしい角張った線が入ってすてき」このほかイラクサ科の多年草・「青苧」を使った織物も40点ほど展示されています。「青苧」は、茎が白くて耐久性にも優れ、江戸時代には、高級織物の糸として武士の袴などに使われていました。会場では、川合さんが織物を作る際「青苧」から糸を取り出すために使う器具なども見ることができます。川合ひさ子さん「着物は見るものではなく着てもらわないと良さがわかないので着てみたいと言われるのが一番うれしい。 私の作品もだが生徒たちの作っている作品も私とは全然違った感性で作っているのでそれも見ていただきたい」「川合ひさ子＆教室展」と題した展示会は4月19日まで、「白鷹町文化交流センターあゆーむ」で開かれています。