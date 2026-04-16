2026年4月14日、Anthropicは自律型コーディング支援ツール「Claude Code」にルーチン機能を実装しました。ルーチン機能を使うと設定した条件に応じて特定のタスクを自動実行できます。Introducing routines in Claude Code | Claudehttps://claude.com/blog/introducing-routines-in-claude-codeNow in research preview: routines in Claude Code.Configure a routine once (a prompt, a repo, and your connectors), and it can