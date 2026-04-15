（台北中央社）交通部（交通省）は15日、国営の石油元売り大手、台湾中油が1日に公表した国際線の航空燃料価格が1リットル当たり1.2816米ドル（約200円）となり、中東情勢悪化前に比べて122％上昇したと明らかにした。同部民用航空局の統計によると、5月には毎週52.6便の航空便が欠航する見通しだという。国内線の航空燃料価格も情勢悪化前と比べ116％上昇し、1リットル当たり44.2台湾元（約220円）となっており、航空会社の運航コ