山形県内各地は14日、ぽかぽか陽気となりました。こうした中、寒河江市の公園はサクラが例年より早く満開となり見頃を迎えています。一方で、こうした早いサクラの満開は春のイベントに影響が出ていました。中川悠アナウンサー「頭上には…一面のサクラ今まさに見頃サクラのシャワーが降り注いでいます」寒河江公園ではサクラが満開となりまさに見頃に。お昼時にはサクラの木の下で花見を楽しむ人の姿が多く見られまし