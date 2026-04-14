山形県内のサクランボが開花時期を迎えていますが、授粉を担うハチの減少などもあり、実がなりづらい状況となっています。さらに、霜の影響で先週には雌しべが枯れる被害も確認され、山形県は、結実対策の徹底を呼びかけています。山形市黒沢の荒井茂春さん（75）のサクランボ畑。すでに多くのサクランボの木が白い花をつけています。こちらの園地では、13日から、授粉を担うミツバチを導入しました。サクランボ農家荒井茂春さん