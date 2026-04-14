14日は、山形市の山寺・立石寺を開いた慈覚大師・円仁の誕生日です。それに合わせて「円仁祭」が開かれ、参拝者が鐘を打ち鳴らしながら平和への祈りを捧げました。「円仁祭」は、慈覚大師・円仁が誕生した4月14日に合わせて毎年開かれ、2026年で19回目を迎えました。14日は、およそ70人が参列し、根本中堂で法要が行われました。満開のサクラの中で打ち鳴らされた「鐘」。円仁にゆかりのある中国と韓国の寺院や山寺・立石寺に関係