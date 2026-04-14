14日は、山形市の山寺・立石寺を開いた慈覚大師・円仁の誕生日です。それに合わせて「円仁祭」が開かれ、参拝者が鐘を打ち鳴らしながら平和への祈りを捧げました。



「円仁祭」は、慈覚大師・円仁が誕生した4月14日に合わせて毎年開かれ、2026年で19回目を迎えました。14日は、およそ70人が参列し、根本中堂で法要が行われました。

満開のサクラの中で打ち鳴らされた「鐘」。円仁にゆかりのある中国と韓国の寺院や山寺・立石寺に関係する天台宗の寺など、3カ国のおよそ500カ所で午前9時に一斉に鐘が打ち鳴らされました。





立石寺 清原正田住職「争いごとのない穏やかでみんなが楽しく暮らせるのが望み。こういう思いを持って自分たちの今後の生活の中に生かしてほしい」参拝者「19回ずっと来ている。いかに日常的に平和になるかを思っている」例年より2週間ほど早くソメイヨシノとシダレザクラが見頃を迎えました。「ここまでサクラが満開の時はあった？」立石寺 清原正田住職「なかった。ことし初めてだと思うこれほど満開になったのは。気持ちいい。きょうは天気もいいしとてもいい」東京から「13日米沢に泊まって14日1番で山寺に来た。山寺も目的のひとつ。サクラがきれい」満開のサクラのもと、参拝者は登山口にある「幸福の鐘」を鳴らし、静かに手を合わせていました。