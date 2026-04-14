例年より2週間早いサクラが彩る山寺で慈覚大師の生誕祝う円仁祭 平和を願い3カ国500カ所で一斉に鐘
14日は、山形市の山寺・立石寺を開いた慈覚大師・円仁の誕生日です。それに合わせて「円仁祭」が開かれ、参拝者が鐘を打ち鳴らしながら平和への祈りを捧げました。
「円仁祭」は、慈覚大師・円仁が誕生した4月14日に合わせて毎年開かれ、2026年で19回目を迎えました。14日は、およそ70人が参列し、根本中堂で法要が行われました。
満開のサクラの中で打ち鳴らされた「鐘」。円仁にゆかりのある中国と韓国の寺院や山寺・立石寺に関係する天台宗の寺など、3カ国のおよそ500カ所で午前9時に一斉に鐘が打ち鳴らされました。
参拝者「19回ずっと来ている。いかに日常的に平和になるかを思っている」
例年より2週間ほど早くソメイヨシノとシダレザクラが見頃を迎えました。
「ここまでサクラが満開の時はあった？」
立石寺 清原正田住職「なかった。ことし初めてだと思うこれほど満開になったのは。気持ちいい。きょうは天気もいいしとてもいい」
東京から「13日米沢に泊まって14日1番で山寺に来た。山寺も目的のひとつ。サクラがきれい」
満開のサクラのもと、参拝者は登山口にある「幸福の鐘」を鳴らし、静かに手を合わせていました。