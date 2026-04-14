東北芸術工科大学は13日、映像分野の教育強化を目的とした「映像クリエイションコース」の発足に合わせ、俳優の別所哲也さんと映画監督の大友啓史さんが客員教授に着任したと発表しました。東北芸工大では、4月1日にデザイン工学部映像学科の新コースとして「映像クリエイションコース」を発足させました。コース長には、元Amazon Prime Videoオリジナルコンテンツ製作責任者の早川敬之教授が就任していま