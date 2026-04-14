東北芸術工科大学は13日、映像分野の教育強化を目的とした「映像クリエイションコース」の発足に合わせ、俳優の別所哲也さんと映画監督の大友啓史さんが客員教授に着任したと発表しました。



東北芸工大では、4月1日にデザイン工学部映像学科の新コースとして「映像クリエイションコース」を発足させました。

コース長には、元Amazon Prime Videoオリジナルコンテンツ製作責任者の早川敬之教授が就任しています。

これに伴い、俳優の別所哲也さんと映画監督の大友啓史さんの2人が、デザイン工学部の客員教授に着任しました。

俳優の別所さんは、ハリウッド映画「クライシス2050」でデビュー後、日本発の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」を主宰し、若手映像作家の育成にも力を入れています。コースでは、カメラの前で表現する力やパフォーミングアーツの本質について指導するということです。

一方、大友さんは、NHKの大河ドラマ「龍馬伝」の演出を手がけた後、映画「るろうに剣心」シリーズで世界的なヒットを記録した映画監督です。

新コースでは、最新の演出術やハリウッド型アクション撮影技術など、デジタル化が進む映像制作の実践的な知識を学生に伝えます。

大学では、第一線で活躍する2人の知見を生かし、コンピューティング技術と表現力を融合させた新しい映像教育を進め、世界で活躍できるクリエイターの育成を目指すとしています。