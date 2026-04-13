（苗栗中央社）中部・苗栗県の廟（びょう）「白沙屯拱天宮」で祭られている航海の女神「媽祖」が中部・雲林県の北港朝天宮に向けて巡行する年に一度の宗教行事「進香」が12日深夜、始まった。今年は過去最多となる46万人以上が参加を申し込み、8日間にわたって媽祖に付き従う。進香は、媽祖の像を乗せたみこしと大量の信徒が直線距離で100キロ以上離れた北港朝天宮との間を徒歩で往復する。決まったルートやスケジュールはなく、全