『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した鷲見友美ジェナ『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat．初音ミク』の白石 杏役などで知られる、人気声優の鷲見友美ジェナ（すみ・ともみじぇな）が、4月13日（月）発売『週刊プレイボーイ17号』に帰ってきた！大きな反響を呼んだ初グラビアから約7ヵ月、より磨かれた美しさから目が離せない！【写真】より磨かれた鷲見友美ジェナのグラビア＊＊＊【ワンちゃんと草原を走る!