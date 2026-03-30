【Evo Legends Live】 4月29日 開催予定 格闘ゲームのプロゲーマー・ウメハラこと梅原大吾選手とMenaRD選手による「ストリートファイター6」での10先が開催決定したことが、REJECT公式およびEvo（Evolution Championship Series）の公式Xによるアナウンスによって明らかとなった。 事の発端は2025年2月にMenaRD選手がXで投稿した“果たし状”ともとれるポスト