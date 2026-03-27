文化放送では 3月29日（日）午後8時30分から、『ボートレースライブSG第61回ボートレースクラシック優勝戦実況中継』を、同局をキーステーションに全国ネットで放送する。 「SGボートレースクラシック」は、SGレースの中でも特に長い歴史を誇る伝統ある大会で、格式高いレースとして位置付けられている『GRANDE5』のひとつ。前年のSG・GⅠ・GⅡレ