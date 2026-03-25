3月18日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの桑原将志選手にインタビューした模様を放送した。自身のプレースタイルである全力プレーについて訊いた。 ――ベイスターズで背番号1に変えたばかりの2018年頃には「見栄えのいいプレーを意識した」と聞いていますが、間違いないですか？桑原「はい」 ――具体的に見栄えのあるプレーとは