フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。3月25日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が職場でのメンタルケアの重要性について 語った。 勅使川原真衣「今日は『傷病手当金の支給が増えてるよ』っていう記事から、ちょっといろいろ考えてみたいと思っています。元