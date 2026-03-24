3月24日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、11年ぶりとなる暫定予算編成の動きについて意見を交わした。 中道改革連合と国民民主の言っていることが、昔風の野党の行動と同じ 政府支出の「空白」を防ぐ暫定予算案を編成すれば2015年度以来11年ぶりとなる。26年度の暫定予算案が国会で可決