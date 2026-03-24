3月24日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、11年ぶりとなる暫定予算編成の動きについて意見を交わした。

中道改革連合と国民民主の言っていることが、昔風の野党の行動と同じ

政府支出の「空白」を防ぐ暫定予算案を編成すれば2015年度以来11年ぶりとなる。26年度の暫定予算案が国会で可決・成立した場合、高校無償化など暮らしに直結する政策は予定通り実施できる見通しだ。

暫定予算は新年度予算が前年度末までに成立しない場合、つなぎとなる一時的な予算だ。2026年度予算案は、3月13日に衆議院を通過済みで、参議院の可決がなくても憲法の規定により4月11日に自然成立します。そのため4月1日から4月11日分の暫定予算を編成する方向だ。正式な予算案が成立すると暫定予算は失効する。

十分な国会審議が必要な新規の施策は盛り込みにくいとされるものの、今回は4月から始まる高校無償化の関連経費なども計上する。無償化を巡る混乱は生徒や保護者への影響が大きいためだ。

「この動きですが、田中さん、どうご覧になりますか？」（寺島アナ）

「政治の駆け引きが大きく作用していますよね。私なんかは年度内に通過させて欲しいと思います。ただでさえ経済情勢が不安定な中で、政治の側が変化球みたいな予算を作っていて。それ自体は大きなマイナスにならないと思いますけど、やっぱり通常通りにやってくれた方が良いな、と思いますよね」（田中氏）

参院は与党が過半数を下回る。野党が求めた例年通りの審議時間や集中審議の回数の確保などを受け入れたため、年度内成立が難しい状況になってきた。

野党からは暫定予算案を検討するタイミングが遅いとの批判が上がる。

国民民主の玉木雄一郎代表は、自身のX（旧Twitter）に「参院で審議日程がはまらず、編成せざるを得ない状況に陥っている。見通しがあまりにも甘かった」と書き込んだ。

中道改革連合の小川淳也代表は自身のXに投稿した動画で「判断が遅い。衆院の段階から早々に決断していれば充実した審議が与野党合意のもと平和裏に進んだ」と指摘した。

「野党から“暫定予算案を検討するタイミングが遅い”と批判が上がっています。これはどうでしょうか？」（寺島アナ）

「国民民主の玉木さんに言いたいんですけど、今の本予算は国民民主党側の“暫定税率の廃止”などを十分取り込んだ形でやっていて。そのときの覚書には“予算の年度内の通過に協力します”って言ってたわけで。それを“中東危機で事態が変わったから”と本予算の編成替えみたいなことも言ってたじゃないですか」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「そういうことをやったんだから、“暫定予算の立案が遅い”とか“見込みが甘い”とかXでぐちゃぐちゃ言ってるけど、はっきり言えば中道改革連合に行ったら？ 国民民主党もはっきりした経済政策の方向性を打ち出せてないんですよ。こんなことやってたら、なんでも否定する野党になっちゃいますよ」（田中氏）

「ええ」（寺島アナ）

「それだけ、中道改革連合と国民民主の言っていることが、昔風の野党の行動と同じでね。これからおそらく補正予算をやらなきゃいけないんですよ。論点は“補正予算”です。中東危機の先行きがよく分からないので、そのためになるべく早く補正予算の方向性を議論して欲しいんです。ところが、テクニカルな政治的な駆け引きに全力をかけてきているわけです。だからあまり政治に詳しくない人は、“高市さんは選挙をやって、アメリカ行って媚びてきて”という印象操作に引っかかっちゃうんですよ」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「これ、昔にテレビとか新聞しか手段が無かった時代、1970～1980年代とか僕はそのころ中学生～大学生でしたけど、そのとき解せませんでしたよ。政治経済学部に行って、政治のことは昔から関心がありましたから。その時“テレビの印象に動かされちゃいけない”と子供心に思ったんだけど。自分の身内で言えば、じいちゃんばあちゃんが“角栄いかん”“福田いかん”“大平いかん”って、その時のテレビのイメージで決めちゃう。その時の野党の手法と、国民民主の玉木代表や中道改革連合の小川代表の発言はまったく同じ。参議院なんだから衆議院と同じような対応じゃなくて変えてみろ！ くらい思いますね」（田中氏）

「口では“是々非々”とは言うんですけど……」（寺島アナ）

「非々しか言わないじゃん！！」（田中氏）

「そう言われても仕方ない状況になっているということです」（寺島アナ）

〈出典〉

高校無償化は4月予定通りに、11年ぶり暫定予算 暮らしへの影響防ぐ | 日本経済新聞