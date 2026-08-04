◇ナ・リーグドジャース−カブス（2026年8月3日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（32）が3日（日本時間4日）、敵地でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で快音を響かせ、7試合連続安打をマークした。初回の第1打席、相手先発・ボイドの2球目、内角直球を詰まりながらも左前に運び、Hランプを灯した。一塁ベースに到達すると、右翼を守る同学年の盟友、鈴木誠也にアイコンタクト。2人でニヤリと笑い笑み