視力検査の結果が悪かった場合、視力は改善できるのでしょうか。メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「気球がぼやける視力検査」は何を診ている？白内障なども分かるのか医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：栗原 大智（医師） 2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科