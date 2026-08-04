沖縄県の新しい観光スポットとして注目された大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」が7月25日に1周年を迎えた。期待とは裏腹に、開業直後から聞こえてくるのはあまり芳しくない評判ばかりだった。集客低下が懸念されるなか、2年目の勝算はあるのか。＊＊＊【写真を見る】“ひどい”“チャチい”と言われる「ジャングリア沖縄」のアトラクション昨年7月にオープンした「ジャングリア沖縄」は、開業当初はまさに鳴り物入りでメ