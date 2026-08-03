韓国で記録的な猛暑が続き、観測史上初めて42度を超える気温を記録しました。あまりの暑さで、ビルのガラスが割れる事故も起きています。韓国気象庁によりますと、南東部・慶尚南道梁山で2日、最高気温42．5度を記録しました。1904年の観測開始以来、42度を超えたのは初めてです。梁山では7月31日に41．4度を記録したあと、8月1日、2日と3日連続で国内の最高気温を更新しました。2日は慶州でも40．3度、ソウルでも34．9度まで気温