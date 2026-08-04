米疾病対策センター（ＣＤＣ）の看板＝ロイター読売新聞オンライン

全米6707人が寄生虫感染症に、タコベル供給のレタスが感染源の一つに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米国で寄生虫感染症「サイクロスポラ症」が全米規模で流行している
  • 全米47州で5月以降に6707人の感染が確認され、2人が死亡した
  • 感染源の一つはタコベルに供給されたレタスとFDAが特定している
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