アメリカのトランプ大統領は3日、イランと現在、協議を行っていると述べた上で、「これが最後のチャンスだ」と圧力をかけました。アメリカとイランの協議をめぐっては、イラン外務省の報道官が「現在、協議は行っていない」と否定するなど、主張が食い違っていますが、トランプ氏は3日、イランとの協議は「まさに進行中だ」と述べました。アメリカトランプ大統領「イラン側の要請により協議を行っている。これが最後のチャンスだ