ホンダは３日、埼玉県の工場で５〜７日に、三重県の工場で６〜７日に、一部を除き生産を止めると発表した。地震があった７月２８日から停止している熊本県大津町の工場に続く措置となる。部品供給に影響が生じたためだという。日産自動車は３日、福岡県にある子会社の工場で７月３０日〜８月５日に一部の稼働を止める影響で５０００台程度の減産になる見込みだと明らかにした。一方、三菱自動車は３日、一部停止していた岡山