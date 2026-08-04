8月4日、「株式会社STARTO ENTERTAINMENT」が公式サイトを更新。「令和8年熊本地震」の被災者への災害義援金として熊本県に1億円を寄付することを発表しました。【写真を見る】【 熊本地震 】STARTO社が熊本県へ1億円を寄付「当社は関係各所と連携を図りながら被災地支援に取り組んでまいります」募金箱設置も報告▽▽▽ 以下、発表文全文 ▽▽▽2026.08.04「令和8年熊本地震」被災者への災害義援金寄付および募金箱設置