今年3月、東京・八王子市で高級車ベントレー」が次々と衝突事故を起こし、運転していた男がその場から逃げ逮捕された事件で、男が過失運転傷害などの疑いで警視庁に再逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、過失運転傷害などの疑いで再逮捕されたのは、韓国籍の宋竜巳容疑者（49）です。宋容疑者は今年3月、八王子市で高級車ベントレー」を運転中に信号待ちの車列の間を走り抜けて乗用車7台に衝突し、あわせ