広島・呉市で、酒に酔った状態で車を運転した広島県警の交通指導課に勤務する職員の男が逮捕された。男の呼気からは、飲酒運転の違反となる基準値の7.5倍にあたる量のアルコールが検出された。酒のにおいに気づき検査…基準値の7.5倍のアルコールを検出3日、広島・呉署でカメラが捉えたのは、フードをかぶり、うつむいて歩く寺岡忠之容疑者（66）。事件があったのは1日、広島・呉市の県道で、寺岡容疑者の車が道路脇の側溝に脱輪し