アメリカ中西部ミシガン州の保健当局は激しい下痢や腹痛を伴うサイクロスポラ症の集団感染に関連し、2人が死亡したと発表しました。サイクロスポラ症は寄生虫が引き起こす感染症で、通常は命に関わる病気ではないものの、当局の3日の発表によりますと、亡くなった2人は重い基礎疾患を抱えていたということです。今回の集団感染で、死者が出るのは初めてだということです。サイクロスポラ症をめぐっては、メキシコで生産されたレタ