「中居正広氏の性加害をめぐる一連の騒動に関わっていたとされるA氏。彼が開発を主導しているAIがとうとうフジテレビ社内で全社員向けに公開されたのです」こう語るのは、フジテレビ関係者だ。フジテレビでは今年7月上旬に大規模な人事異動が行われ、そこで局内で大きな波紋を広げた人事があった。それは、一昨年に“中居騒動”に関与し、‘25年6月に「4段階の降格」と「懲戒休職1カ月」という重い処分を受けていた元編成部長のA氏