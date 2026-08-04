タレントのダレノガレ明美（36）が7月31日、自身のXを更新し、令和8年熊本地震の被災地支援をめぐって投稿した提案が波紋を広げている。ダレノガレは、支援の具体例として《炊き出しを検討中ですが、夏なので食中毒が怖かったり、暑いので温かいものより、冷やし中華とかのがよいのかなっと》などとつづった。しかし、その後のユーザーとのやりとりのなかで、《お子さんがいたら みんなでスイカ割りをしようかなっと》と投稿した