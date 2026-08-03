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小学館「マンガワン」問題 調査過程でホットラインに44件の相談

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 小学館マンガワン問題で第三者委員会の調査報告書を3日に公開した
  • 取引先による性加害等が疑われる類似事案が数件確認されたとのこと
  • ホットラインへの44件申告にはパワハラやセクハラに関する内容も含まれる
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