京都にある、豊臣秀吉の妻・ねねゆかりの高台寺の敷地内で火事があり、塔頭（たっちゅう）の一部が全焼したとみられます。真っ赤に燃え上がる炎と、立ちのぼる黒煙。3日午後6時半ごろ、京都市東山区の高台寺の敷地内で、「黒い煙が上がっている」と寺でイベントを行っていた関係者から消防に通報がありました。消防によりますと、火は約40分後にほぼ消し止められましたが、敷地内にある塔頭「岡林院」の接待所など木造の建物、約60